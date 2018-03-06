Игорь Холманских вручил специальные призы на третьем фестивале кино и интернет-проектов "Человек труда"

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских вручил сразу несколько золотых рукавиц на третьем фестивале российского кино интернет-проектов "Человек труда", передаёт корреспондент Накануне.RU.

В рамках закрытия фестиваля прошло и награждение. Игорь Холманских вручил две золотых рукавицы в рамках фестиваля "Человек труда". Специальный приз в номинации "лучший сетевой проект" за творческий конкурс "Слава созидателям" получили представители "Росатома".

Кинооператор, киноинженер, один из создателе фильмов "Салют-7", "Брат", "Брат 2" Сергей Астахов получил специальную награду за инженерный вклад в кино. В своей речи он рассказал, что хотел был пастухом, но всю жизнь шёл к работе кинооператора. "Работа для меня - большое удовольствие. Я счастливый человек", - сообщил Астахов.

Напомним, ранее Холманских посетил площадку и фестиваля и дал мероприятию свою оценку.