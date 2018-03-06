Трутнев обвинил Минфин и Минтранс в саботаже указов президента

Вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев обвинил министерства финансов и транспорта в невыполнении указов главы государства.

"Поручения президента должны быть выполнены. И объяснения Минтранса и Минфина сегодня, что деньги вроде бы есть, но они расписаны на другие цели - это прямой саботаж и прямое неуважение позиции президента России", - заявил журналистам Трутнев.

Трутнев попросит председателя правительства Дмитрия Медведева "собрать федеральные органы исполнительной власти", чтобы обсудить эту тему.

Также вице-премьер пообещал, что доложит Владимиру Путину о результатах заседания рабочей группы, контролирующей выполнения поручений президента, передает РИА Новости.

Напомним, 1 марта, в ходе оглашения послания Федеральному собранию, Владимир Путин коротко прокомментировал выполнение "майских указов", подписанных после выборов президента РФ в 2012 году.

"Есть какие-то недовыполнения. Но в целом, если бы их не было, то не было бы результатов, которые мы имеем сегодня", - заявил президент.