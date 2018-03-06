В Зауралье сотрудник колонии за две тысячи рублей от зэка пронес для него на зону водку и телефоны

В Зауралье будут судить сотрудника исправительной колонии №6 - он за 2 тыс. рублей, полученных от заключенного, разрешил пронести для зэка на зону спиртное и телефоны.
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Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело Кетовским межрайонным следственным отделом СКР по Курганской области.
Инцидент произошел в январе этого года, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.
"Сейчас следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных коррупционных преступлений и закрепление доказательственной базы", - добавили в СК.