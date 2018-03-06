В Зауралье сотрудник колонии за две тысячи рублей от зэка пронес для него на зону водку и телефоны

06.03.2018 10:37 Мск | Курган | Михаил Белокрылов

12:37 Екб





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В Зауралье сотрудник колонии за две тысячи рублей от зэка пронес для него на зону водку и телефоны