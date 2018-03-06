Игорь Холманских оценил третий Российский фестиваль кино и интернет-проектов в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских посетил третий Российский фестиваль кино и интернет-проектов в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня в Свердловской киностудии состоялось закрытие третьего Российского фестиваля кино и интернет-проектов.

"Хочу поблагодарить всех членов жюри за то, что нашли время оценить труд. Здорово, что в Екатеринбурге проходит такой фестиваль кино", - отметил Холманских.

По словам кинорежиссера Владимира Хотиненко, этот фестиваль самый уникальный. В этот раз был большой поток людей.

"Это направление надо развивать. Для меня это очень важная и нужная страница в биографии", - пояснил Хотиненко.

На встрече также отмечалось, что на фестивале очень много талантливых ребят, и главное - дать им толчок. Для многих участников это идеальная возможность заявить о себе.

"Такой рабочей площадки я никогда не встречал. Отличная организация, хорошая площадка, было бы здорово работать совместно. Используйте нас, молодых", - заявил один из участников жюри.

Добавим, Игорь Холманских примет участие в награждении победителей.