На Южном Урале уволилась директор школы, где во время ссоры один из учащихся ударил ножом другого

В Челябинской области расторгнуты трудовые отношения с директором Смольнинской общеобразовательной школы, где во время ссоры между учащимися один из подростков ударил ножом другого.

Директор уволилась по собственному желанию.

"Директор школы, не обеспечившая безопасных условий нахождения детей в образовательной организации, антитеррористическую и противопожарную защищенность учреждения, привлечена к дисциплинарной ответственности, с ней расторгнуты трудовые отношения. За нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в дисциплинарном порядке наказаны 2 должностных лица учебного заведения. ", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и начальник управления образования администрации Сосновского района.

Напомним, 17 января между учащимися 9 класса в школе поселка Смольное Сосновского района произошел конфликт. Один из подростков достал нож и ударил им другого. Пострадавшему было причинено непроникающее ножевое ранение в грудную полость. По данному факту возбуждено уголовное дело.