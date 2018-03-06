В детских домах Зауралья не хватает игрушек и спортивного инвентаря

В детских домах Катайска и Далматово не хватает спортивного инвентаря и игрушек - такое заявление сделали сами воспитанники, когда к ним в гости с проверкой приехал прокурор Курганской области Игорь Ткачев.

Ткачев отправился в рейд по поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарева - такие проверки проходят в детдомах по всей стране, надзорное ведомство выявляет в учреждениях возможные факты насилия над детьми.

В ходе общения дети рассказывали прокурору о своих увлечениях, школьной успеваемости и планах на будущее, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Как отметили в надзорном ведомстве, в целях наиболее объективной оценки ситуации в прокуратуре Курганской области в период с 5 марта по 14 марта круглосуточно будет работать телефон доверия - гражданам, располагающим какой-либо информацией о жестоком обращении, применении насилия к детям, находящимся в детских домах, домах-интернатах, социально-реабилитационных приютах, необходимо звонить в период с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (3522)45-51-41, а с 18.00 до 09.00 - по телефону 8 (3522)45-53-54.

Также направить обращение в прокуратуру можно с помощью официального сайта прокуратуры Курганской области в разделе "Интернет-приемная".