Путин отметил важность укрепления института местного самоуправления

Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Межрегионального форума Всероссийского совета местного самоуправления.

Президент в телеграмме отметил, что государство уделяет приоритетное внимание укреплению института местного самоуправления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Отмечу, государство уделяет приоритетное внимание укреплению института местного самоуправления, повышению его эффективности и ресурсных возможностей, обеспечению высоких стандартов качества жизни людей. Успешное решение этих задач напрямую зависит от работников муниципалитетов, их знаний и профессионализма", - говорится в приветствии.

По словам президента, необходимо, чтобы в местную власть приходили грамотные, компетентные специалисты, умеющие выстраивать открытый, доверительный диалог с жителями, действовать в их интересах.

"Важно активнее поддерживать общественные, культурные, деловые инициативы граждан, вовлекать их в реализацию программ по обустройству территорий, формированию комфортной среды для жизни. Шире использовать лучшие практики – как отечественные, так и зарубежные", - подчеркнул Путин.

Глава государства выразил уверенность в том, что форум пройдет в творческом, созидательном ключе, а его рекомендации – обязательно будут востребованы, воплотятся в реальные дела и начинания.