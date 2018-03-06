В Кургане лед на Тоболе распилят 15 марта

В Кургане лед на реке Тобол специалисты "Водного союза" распилят 15 марта. А 14 марта коммунальщики расчистят территорию от снега, нанесут разметку и установят ограждения.

Лед нужно распилить для уменьшения нагрузки на гидротехническое сооружение при ледоходе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Напомним, сейчас лед не взрывают как это было несколько лет назад - технология, пришедшая на смену взрывным работам, которые не только были более затратными, но и представляли опасность для близлежащих домов и водных биоресурсов, отработана и показала свою эффективность.