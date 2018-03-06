В Подмосковье коммерсанта расстреляли после тренировки по хоккею

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту убийства бизнесмена. Инцидент произошел поздно вечером 5 марта в городе Одинцово.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по Московской области, в районе Ледового дворца рядом с припаркованной машиной был расстрелян местный предприниматель. Как удалось выяснить следователям, вечером после тренировки по хоккею коммерсант вышел из Ледового дворца и направился к своему авто. Открыв багажник, мужчина стал убирать спортивную сумку, и в этот момент одетый во всем черное неизвестный произвел в него сзади не менее пяти выстрелов практически в упор, в том числе два в голову. После этого убийца скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконное хранение оружия". В ходе осмотра следователями и криминалистами на месте были обнаружены и изъяты пять гильз, личные вещи и документы потерпевшего, а также мобильный телефон.

Сейчас ведется розыск стрелка. Расследование продолжается.