В Кургане сотрудники ДПС ищут водителя, который на Зорге искалечил пешехода

Сотрудники ДПС Кургана ищут неустановленного водителя на неизвестной машине, который сбил мужчину на улице Рихарда Зорге.

Авария произошла 3 марта около 14.20 у дома №41, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

"Из травмпункта Кургана в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение об обращении к ним за медицинской помощью 52-летнего мужчины, которому были причинены телесные повреждения. Сотрудниками ГИБДД при опросе мужчины было установлено, что телесные повреждения он получил при наезде на него автомобиля. После ДТП водитель с места скрылся, мужчине в травмпункте было назначено амбулаторное лечение", - отметили в полиции.

Просьба к очевидцам дорожно-транспортного происшествия обратиться в ГИБДД по телефонам 77-51-76, 25-64-90.