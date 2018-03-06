В Екатеринбурге назначена дата судебного заседания по делу протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером

5 марта в Верх-Исетском суде прошла подготовка по рассмотрению иска Николая Рябчевского, которого возмутили высказывания протоиерея о сравнении Ленина и Гитлера, сообщили Накануне.RU в пресс-центре суда.

Следующее заседание по делу назначено на 2 апреля.

Напомним, что председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы "Защитники Отечества" Николай Рябчевский потребовал публичных извинений от протоиерея Евгения Попиченко за то, что он сравнил Ленина с Гитлером, отвечая на вопрос о переименовании городов и улиц в эфире телеканала "Союз", затем его слова были опубликованы в "Православной газете".

Рябчинский говорит, что его иск должен показать позицию суда "по отношению к свободе слова и ответственности за "базар".