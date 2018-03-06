Глава Минприроды России осматривает челябинские предприятия "Мечела"

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской начал свой визит в Челябинск с посещения "Мечела", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

В настоящий момент министр работает на промышленной площадке группы "Мечел".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ходе своего визита Сергей Донской посетит челябинские предприятия "Мечела" и ЧЭМК, формирующих основной объем выбросов в атмосферу города. Также он проведет совещание по вопросу экологической ситуации в Челябинске и области.

Напомним, во время послания к Федеральному Собранию Владимир Путин призвал улучшить экологическую ситуацию в стране. Президент коснулся проблемы неблагоприятной экологической обстановки в некоторых городах Урала и Сибири.

"Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает черный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и некоторых других городах ", - сказал президент.