На Южном Урале сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным дальнобойщиком

В Челябинской области сотрудники ГИБДД устроили погоню за водителем фуры. Когда грузовик остановился, автоинспекторы почувствовали запах алкоголя от мужчины, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники областного полка ДПС получили информацию, что со стороны Екатеринбурга в направлении Челябинска движется грузовой автомобиль с прицепом, который виляет из стороны в сторону, выезжает на полосу встречного движения.

Автоинспекторы предприняли попытку остановить фуру, но водитель проигнорировал жесты инспекторов ДПС и на большой скорости попытался скрыться.

Сотрудники ГИБДД стали преследовать большегруз. Через 2 км автомобиль остановился. Им управлял 56-летний житель златоуста, от которого исходил запах алкоголя.

"При проведении освидетельствования на состояние опьянения при помощи прибора были зафиксированы показания 1,15 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. У водителя было установлено состояние опьянения. В отношении него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ", - рассказали в региональном управлении ГИБДД.