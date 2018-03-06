В Прикамье задержаны подозреваемые в краже семян газонных трав на сумму свыше 1,5 миллионов рублей

В Пермском крае полицейские задержали подозреваемых в краже 140 мешков с семенами газонных трав на сумму свыше 1,5 миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Преступление было совершено в октябре 2017 г. В Межмуниципальный отдел МВД России "Кунгурский" обратился директор одного из местных предприятий.

Полицейские установили, что к совершению преступления могут быть причастны четверо граждан, проживающих в селе Троельга. Оперативники выяснили, что мужчины совершить и другие кражи в Кунгурском районе. В ходе оперативного розыска полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в возрасте от 21 до 29 лет. Во время обысков обнаружено и изъято большое количество электроинструмента и бытовой техники, заявленного ранее как похищенное.

Возбуждено четыре уголовных дела, которые объединены в одно производство. В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. В настоящий момент полицейские устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности, нанесенный ущерб и места сбыта похищенного имущества.