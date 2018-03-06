SpaceX в 50-й раз запустила ракету Falcon 9

Американская компания SpaceX осуществила пуск пятидесятой по счету ракеты Falcon 9.

Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал. Ракета вывела на геостационарную орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat. Он предназначен для передачи телевизионного сигнала, видеосигналов, а также обеспечения широкополосного доступа в интернет в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Северной Африке, сообщает РИА Новости.

Как ранее отмечал глава компании Илон Маск в своем Twitter, испанский Hispasat "при весе 6 тонн и размере почти с автобус является крупнейшим геостационарным спутником", который запускала SpaceX.

В прошлом месяце Маск отправил в космос свою сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, в три раза более мощную, чем Falcon 9.