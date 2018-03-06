Нижний Тагил, где сегодня ждут Путина, замело. Въезд в город закрыт

Мощнейшая метель обрушилась на Нижний Тагил, где сегодня ждут президента Владимира Путина. Как передает корреспондент Накануне.RU, видимость на трассе на подъезде к городу практически нулевая.

Главный въезд в Нижний Тагил закрыт. Посты ДПС направляют машины в объезд, заехать в город можно лишь через микрорайон Гальянка, сообщает корреспондент Накануне.RU. Причины закрытия не называются, этот въезд наиболее удобен для проезда к Уралвагонзаводу, где президент сегодня пообщается с рабочими предприятия и примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи.