Уралец, устроивший поножовщину в кафе, может сесть на 10 лет

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью 23-летнему местному жителю. Инцидент произошел в ходе ссоры в развлекательном заведении.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Нижнесергинский", в ночь на 3 марта в дежурную часть от фельдшера "скорой помощи" поступил сигнал, что к ним обратился молодой человек с колото-резаным ножевым ранением. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего прибыли сотрудники полиции. Очень скоро выяснилось, что потерпевший пришел в кафе, чтобы отдохнуть с друзьями. Во время распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений между ним и 20-летним посетителем вспыхнул конфликт. Через некоторое время ссора прекратилась, а последний оделся и ушел, сходил домой и вернулся в кафе уже с ножом.

"Увидев в фойе заведения недавнего оппонента, он нанес ему удар в область живота, причинив проникающее ранение. В результате у мужчины началось внутреннее кровотечение, своевременное обращение потерпевшего в "скорую помощь" помогло избежать летального исхода. В настоящее время его состоянию здоровья ничего не угрожает", - уточнили в полиции.

Стражи порядка задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции для опроса, где тот дал признательные показания. В его квартире также было обнаружено предполагаемое орудие преступления, которое сыщики отправили на экспертизу.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Теперь устроивший поножовщину и ранее судимый за грабеж уралец может быть осужден к лишению свободы на срок до 10 лет.