С 12 по 24 марта в Перми пройдет прием заявок от некоммерческих организаций на участие в городском конкурсе социально значимых проектов "Город – это мы"

Заместитель главы администрации Перми Лидия Королева провела заседание конкурсной комиссии, на котором объявила о старте XX городского конкурса социально значимых проектов "Город – это мы". Напомним, конкурс проводится ежегодно в целях развития партнерских отношений между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями, стимулирования творческой и гражданской активности жителей.

В этом году конкурс пройдет по 16 номинациям – "Развитие гражданского общества", "Общественное партнерство", "Первый грант", "Семья – основа общества", "Природа в городе", "Видим проблему – можем решить", "Мы выбираем спорт", "Здоровый город начинается с тебя", "Пермь – территория культуры", "Многонациональная Пермь", "Гордость за малую Родину и Отечество", "Жить – Родине служить", "Пермь. Без пяти – триста", "Пермь – территория добровольчества", "Молодежь – будущее Перми", "Город счастливых людей".

Особенностью конкурса этого года станут проекты, посвященные Году добровольчества в России, 295-летию Перми и проекты, направленные на развитие талантливой молодежи. Так, например, проекты номинации "Пермь – территория добровольчества" должны будут направлены на развитие добровольчества в городе Перми. Проекты номинации "Пермь. Без пяти – триста" будут посвящены 295-летию города и направлены на продвижение его имиджа, культуры городской среды, развитие социальных процессов городского сообщества, сохранение и развитие культурных ценностей Перми. Номинация "Молодежь – будущее Перми" направлена на развитие талантливой молодежи, развитие творческого и профессионального потенциалов молодежи, гражданское и патриотическое воспитание, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, формирование здорового образа жизни.

6 марта в 15.00 для участников конкурса пройдет городской обучающий семинар. Еще один семинар запланирован на следующую неделю. О времени его проведения будет сообщено дополнительно.

С 12 марта в общественном центре "Энергия" Ленинского района (улица Монастырская, 96) будут организованы прием и регистрация проектов, копий учредительных документов. Прием будет идти в будние дни с 10.00 до 18.00 и закончится 24 марта в 20:00 (время местное). Отметим, что в этом году пакет документов можно будет направлять и в электронном виде.

Также в этом общественном центре для участников будут организованы городские обучающие семинары. Даты и время их проведения можно найти на сайте.

Кроме того, с 12 по 23 марта с 11.00 до 19.00 там же будут проходить индивидуальные консультации. Записаться на них можно по телефону 212-63-19.

Подробную информацию о конкурсе и участии в нем можно получить по телефону 212-63-19, а также на официальном сайте администрации города Перми, раздел "Деятельность/Общественные отношения", на портале информационной поддержки СО НКО и на сайте Пермской городской Думы в разделе "Общественные отношения/Конкурс "Город – это мы".