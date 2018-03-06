ГИБДД Кургана из-за снегопада советует водителям без необходимости не выезжать на дороги

ГИБДД Кургана 6 марта советует автолюбителям остаться дома и без острой необходимости не выезжать на дороги города.

Это связано с тем, что в Курганской области ожидается ухудшение погодных условий, связанные с выпадением большого количества мокрого снега и понижением температуры воздуха, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

Во время снегопада возможно ухудшение видимости, образование на дороге гололедицы и снежного наката.

"В связи с возможным ухудшением транспортно-эксплуатационной ситуации на автодорогах и на улично-дорожной сети города, водителям необходимо по возможности воздержаться от дальних поездок. Просьба соизмерять погодные условия и дорожную обстановку с техническими характеристиками своих автомобилей. В условиях ухудшения видимости во время снегопада, образования гололедицы и снежного наката на проезжей части, водителям необходимо выдерживать безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля, соблюдать скоростной режим движения, соответствующий конкретным дорожным условиям; во избежание заноса автомобиля не прибегать к резким маневрам", - отметили в полиции.

Также полицейские попросили водителей не оставлять свои машины на краю проезжей части, чтобы не мешать своевременной уборке снега коммунальными службами.