Кадеты в Красноярске отравились из-за работника кухни, - Роспотребнадзор

Работник кухни стал вероятным источником инфекции в красноярском кадетском корпусе, где произошло массовое отравление воспитанников. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

"В ходе санитарно-эпидемиологического расследования установлен вероятный источник инфекции, которым явился работник кадетского корпуса, осуществлявший порционирование блюд и сервировку столов, у которого по результатам лабораторных исследований обнаружена РНК норовирусов", - сказали в ведомстве.

1 марта в Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя зарегистрировано 25 случаев заболевания острой кишечной инфекцией норовирусной этиологии. Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица и должностных лиц кадетского корпуса.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Следственный комитетвозбудил уголовное дело после массового отравления кадетов в Люберцах.

Напомним, 13 января сообщалось о госпитализации в инфекционное отделение восьми детей в возрасте от 8 до 14 лет с признаками пищевого отравления. По предварительным данным, дети получили отравление в результате употребления пищи в муниципальном общеобразовательном учреждении "Кадетская школа".