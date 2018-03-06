В Перми осужден мужчина, который помог "ограбить" магазин сотовой связи на 6,1 миллионов рублей

В Перми оглашен приговор 26-летнему мужчине, который помог своему знакомому ограбить магазин сотовой связи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Следствием установлено, что мужчина помог совершить преступление своему 25-летнему знакомому, который являясь продавцом магазина сотовой связи, внес фиктивные данные о получении компанией 6 млн 190 тыс. от осужденного. После чего была инсценирована кража, в результате которой якобы пропали наличные свыше 6 млн и дорогостоящие смартфоны. В ходе следствия установлено, что эти гаджеты продавец магазина незаконно передал осужденному.

Суд признал мужчину виновным по ст. 33 ч. 5 ст. 160 ч. 4 УК РФ - пособничество в присвоении или растрате, и назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно и штрафа – 80 тыс. руб.

Ранее его подельник, 25-летний продавец магазина сотовой связи, также признан виновным в хищении денежных средств и имущества компании. Ему назначено наказание в виде двух лет одного месяца лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 100 тыс. руб.