В Новом Уренгое неизвестные уничтожают агитационные плакаты Жириновского

В Новом Уренгое неизвестные уничтожили агитационные плакаты Владимира Жириновского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения ЛДПР.

Плакаты были размещены на специальных стендах, в соответствии с избирательным законодательством.

"Данные действия подпадают под правонарушение, описанное в КОАП, будем добиваться, чтобы нарушителей наказали по всей строгости закона", - прокомментировал ситуацию координатор ЛДПР в Новом Уренгое Иван Вершинин.

Доверенное лицо Владимира Жириновского Сергей Козлов зарегистрировал заявления в УВД и ТИК по поводу незаконного уничтожения агитационных плакатов.