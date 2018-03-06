Выбран регоператор по обращению с ТКО в Челябинском кластере

Региональный оператором по обращению с отходами в Челябинском кластере стала компания ООО "Центр коммунального сервиса".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии, на конкурс было представлено три заявки. В результате была отобрана одна, от ООО "Центр коммунального сервиса", которую признали соответствующей требованиям законодательства.

Стоит отметить, что эта компания уже является регоператором Магнитогорского и Карабашского кластеров.

"Теперь отвечать за обращение с отходами будут выбранные на конкурсной основе региональные операторы. В их задачу входит сопровождение мусора от контейнера до переработки и полигона. Также они будут отвечать и за ликвидацию вновь появившихся свалок на своей территории. Отмечу, что за невыполнение взятых на себя обязательств регоператором мы будем спрашивать со стороны минэкологии очень жестко, вплоть до лишения статуса", - отметила и.о. министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

Добавим, что в Челябинский кластер входит 14 муниципалитетов. На сегодняшний день в кластере имеются полигоны для размещения отходов в деревне Урефты, в городе Копейске и в поселке Полетаево, а также мусороперегрузочная станция с элементами сортировки в поселке Садовый. В Копейске и в Полетаево работают мусоросортировочные комплексы.

В дальнейшем будет заключено концессионное соглашение, согласно которому предусмотрено строительство полигона ТКО вблизи деревни Чишма, двух мусоросортировочных комплексов в Сосновском и Увельском районах, и четырех мусороперегрузочных станции.