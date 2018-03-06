Полиция возбудила дело против мужчины, напавшего на Собчак

Против мужчины, напавшего на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, возбуждено административное дело. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МВД по Москве.

"В отношении гражданина, который 4 марта 2018 года около дома № 40 по Ленинградскому проспекту плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - уточнили в Главке.

Напомним, ранее сообщалось, что нападавший является стажером Мосгордумы. Мэр столицы Сергей Собянин принес Собчак свои извинения.