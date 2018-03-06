Суд взыскал с МВД РФ 150 тысяч рублей в пользу женщины, сына которой застрелил пьяный полицейский

Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать 150 тысяч рублей с МВД РФ в пользу жительницы Санкт-Петербурга Натальи Зверевой, сын которой в 2015 году был застрелен в отделении полиции. Об этом ТАСС сообщил юридический представитель заявительницы Виталий Черкасов.

Он пообещал обжаловать это решение. "Мы основывались на схожем деле, по которому Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил потерпевшей стороне 60 тысяч евро, что в пересчете на российские деньги чуть более 4 млн рублей", - отметил он.

Женщина просила взыскать с ведомства 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, напомнил Черкасов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, убийство произошло в ноябре 2015 года, оперативник 26-го отдела полиции Красногвардейского района Петербурга Андрей Артемьев в состоянии алкогольного опьянения в служебном кабинете выстрелил Дмитрию Демидову в голову из табельного пистолета, пострадавший скончался на месте.

По факту убийства заведено уголовное дело. Позже сотрудник правоохранительных органов был уволен из МВД.

В декабре 2016 года Красногвардейский районный суд Петербурга признал бывшего полицейского виновным в причинении смерти по неосторожности, переквалифицировав обвинение со статьи "Убийство", и приговорил его к девяти месяцам колонии общего режима.