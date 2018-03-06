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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
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06.03.2018
экспертное мнение ;
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Суд взыскал с МВД РФ 150 тысяч рублей в пользу женщины, сына которой застрелил пьяный полицейский
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать 150 тысяч рублей с МВД РФ в пользу жительницы Санкт-Петербурга Натальи Зверевой, сын которой в 2015 году был застрелен в отделении полиции. Об этом ТАСС сообщил юридический представитель заявительницы Виталий Черкасов.
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Он пообещал обжаловать это решение. "Мы основывались на схожем деле, по которому Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил потерпевшей стороне 60 тысяч евро, что в пересчете на российские деньги чуть более 4 млн рублей", - отметил он.

Женщина просила взыскать с ведомства 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, напомнил Черкасов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, убийство произошло в ноябре 2015 года, оперативник 26-го отдела полиции Красногвардейского района Петербурга Андрей Артемьев в состоянии алкогольного опьянения в служебном кабинете выстрелил Дмитрию Демидову в голову из табельного пистолета, пострадавший скончался на месте.

По факту убийства заведено уголовное дело. Позже сотрудник правоохранительных органов был уволен из МВД.

В декабре 2016 года Красногвардейский районный суд Петербурга признал бывшего полицейского виновным в причинении смерти по неосторожности, переквалифицировав обвинение со статьи "Убийство", и приговорил его к девяти месяцам колонии общего режима.

Другие новости по темам: санкт-петербург, андрей артемьев, мвд
06.03.2018 08:46 Мск | Санкт-Петербург | информационная служба Накануне.RU
10:46 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.11.2015 01:13 Мск
В Петербурге уволен полицейский, застреливший мужчину

Ранее 13.11.2015 00:44 Мск
В Санкт-Петербурге арестован полицейский, застреливший в своем кабинете мужчину








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Суд взыскал с МВД РФ 150 тысяч рублей в пользу женщины, сына которой застрелил пьяный полицейский
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