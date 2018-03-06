Южный Урал получит 255 млн рублей на дооснащение детских поликлиник

Челябинская область получит федеральные субсидии на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

На эти цели региону выделено 255,7 млн рублей. Средства пойдут на дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями.

Также регион получит федеральные субсидии на развитие медицинской помощи в сельской местности. 18,1 млн рублей направлено на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек. Еще 16,2 млн рублей – на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек.