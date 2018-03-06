Иностранец, устроивший дебош на самолете из Екатеринбурга в Пхукет, стал фигурантом уголовного дела

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против авиадебошира. Он нарушил общественный порядок на воздушном судне.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, в феврале этого года гражданин Казахстана, являясь пассажиром авиарейса авиакомпании "Азур эйр" "Екатеринбург – Пхукет", находился в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна во время полета. Он ругался нецензурной бранью, вступал в конфликт с пассажирами и бортпроводниками, не реагировал на замечания членов экипажа и пассажиров, вызывая у последних беспокойство и опасения за безопасность.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на воздушном транспорте). Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что Правительство России планирует увеличить штраф для авиадебоширов до 20-40 тысяч рублей, что в 10 раз превышает нынешнюю сумму денежного наказания.