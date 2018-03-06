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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
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06.03.2018
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"С негодяями не договариваемся!" Dj Smash рассказал о попытках нападавших связаться с ним
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Dj Smash выписка из больницы (2018) | Фото: instagram.com, Dj Smash

Пострадавший в драке в пермском клубе "Дом культуры" Dj Smash в интервью RT рассказал, о том, что напавшие пытались связаться с ним. Однако никаких переговоров со своими обидчиками музыкант вести не собирается.

"Я не могу говорить о произошедшем в пермском клубе, в рамках следствия мы не раскрываем никаких фактов, но можете быть уверены, что негодяи получат по заслугам по полной программе. Попытки связаться со мной с их стороны были. Но мы с ними не будем вести переговоры. С негодяями мы не договариваемся. Только очная ставка. Тогда я покажу четко пальцем. Всего мне сделали три операции, и я в процессе возвращения к концертной деятельности. У меня шквал предложений. Будем смотреть по ситуации. Могу начать хоть завтра", — приводит слова Dj Smash RT.

Dj Smash выписка из больницы(2018)|Фото: instagram.com, Dj Smash

Как ранее сообщало Накануне.RU, музыкант пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил ди-джея в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Политик вину отрицает. Фанаты спародировали нападение. В настоящий момент музыкант уже покинул больницу.

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06.03.2018 08:22 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:22 Екб


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"С негодяями не договариваемся!" Dj Smash рассказал о попытках нападавших связаться с ним
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