Турпоток из Китая в РФ вырос после введения электронных виз

Посол КНР в РФ Ли Хуэй рассказал об увеличении туристического потока между двумя странами. Как передаёт ТАСС, дипломат подчеркнул, что Россию в прошлом году посетили 1,5 млн китайских туристов. Росту способствует открытие 32 маршрутов на Дальнем Востоке и введение электронных виз для Приморья. В то же время, самым популярным городом для гостей из Поднебесной оказалась Москва, а Владивосток занимает лишь второе место.

Точками роста для связи КНР и РФ станут новые мостовые переходы: Благовещенск - Хэйхэ (сдача намечена на декабрь 2019 г.) и Нижнеленинское - Тунцзян.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка рассказал о том, что, помимо этих двух уже строящихся переходов, совместно с китайскими партнёрами будут рассматриваться и новые проекты. В частности, китайскими компаниями уже начата разработка технико-экономического обоснования развития инфраструктуры международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2".