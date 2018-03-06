Правительство выделило 10 млрд рублей на дооснащение детских поликлиник

Правительство РФ выделит из резервного фонда 10 миллиардов рублей на дооснащение детских поликлиник и поликлинических отделений медицинскими изделиями. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующие постановление и распоряжение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

"В соответствии с поручением президента России предусматривается разработка ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций". На реализацию этой программы в 2018-2020 годах планируется выделить из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 30 млрд рублей (по 10 млрд рублей ежегодно)", - отмечается в сообщении.

В частности, в 2018 году 9,65 млрд рублей выделяется Минздраву России на предоставление субсидий субъектам Федерации для софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций.

Еще 350 млн рублей выделяются Федеральному медикобиологическому агентству на развитие материально-технической базы подведомственных детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций.

Показателем результативности использования субсидии является снижение младенческой и детской смертности.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 1 марта 2018 года.