На Среднем Урале насмерть задавили женщину, когда она покупала хлеб

Житель Березовского приговорен к реальному лишению свободы, по его вине погибла женщина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В октябре прошлого года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП. Потеряв управление автомобилем, на высокой скорости он налетел на припаркованный к обочине автомобиль, который, в свою очередь, с силой отлетел на киоск. Женщина, покупавшая хлеб в киоске, скончалась на месте.

Машина принадлежала не обвиняемому, так как ранее он был лишен водительских прав, то взял автомобиль отца.

Мужчина осужден на три года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, также его лишили на три года права управлять транспортом. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании суммы морального вреда в размере 400 тыс. руб.