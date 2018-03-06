Областной суд оставил под стражей начальника управления ФНС по Курганской области

Курганский областной суд оставил под стражей начальника регионального управления ФНС Владимира Рыжука, обвиняемого в получении взятки и растрате, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Суд оставил без изменения решение Курганского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а жалобу – без удовлетворения.

Напомним, Рыжук был задержан по подозрению в коррупцию при получении 500 тыс. руб. По имеющейся оперативной информации, указанная сумма являлась частью от требуемых чиновником у индивидуального предпринимателя 3 млн руб. за непринятие мер налогового контроля по выявленным фактам нарушения законодательства о налогах и сборах.

В региональном управлении СКР уточнили, что Рыжук не признал своей вины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (растрата вверенного имущества в крупном размере с использованием служебного положения) и ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере).

24 февраля Курганский городской суд заключил Владимира Рыжука под стражу до 21 апреля.