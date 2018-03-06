Восемь человек, пострадавших в смертельном пожаре в Чусовом, выписаны из больницы

Восемь пострадавших во время смертельного пожара в общежитии Чусового покинули больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

В настоящее время выписаны семь пациентов (в том числе двое детей) Чусовской городской больницы, а также один пострадавший, проходивший лечение в ожоговом центре пермской городской больницы №21.

Еще один пациент ожогового центра находится в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии в Краевой детской клинической больнице находятся двое детей. Они готовятся к выписке.

Всего после пожара было госпитализировано 11 человек.

Напомним, сообщение о возгорании поступило ночью 27 февраля. К моменту прибытия первых пожарных на третьем, четвертом и пятом этажах было сильное задымление. Погибли шесть человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, в одной из квартир оставили включенной в сеть электроплитку. Возгорание случилось ночью, огнеборцам о нем сообщили поздно, это способствовало распространению пламени. Рассматриваются и другие версии возникновения пожара. Проводится проверка.