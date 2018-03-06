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экспертное мнение ;
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Новосибирский маньяк получил пожизненное за убийство 19 проституток
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суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Коллегия присяжных заседателей вынесла приговор 52-летнему жителю Новосибирска Евгению Чуплинскому. Его признали виновным в совершении 19 убийств женщин, а также в совершении одного эпизода кражи.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, с 1998 по 2005 годы на территории Новосибирска и Новосибирской области в районе обочин автодорог и стихийных свалок были найдены фрагменты тел женщин. Правоохранительными органами возбуждались уголовные дела, был проведен анализ характерных особенностей совершения данных преступлений, что позволило органам следствия прийти к выводу об их совершении одним и тем же лицом. Еще одним фактором, обуславливающим выводы о серийности, была схожесть жертв, личность которых была установлена, по возрасту, типажу, внешним характеристикам и роду занятий – все они занимались оказанием услуг интимного характера.

Поэтапное экспертное исследование предметов, обнаруженных на местах преступлений, с учетом применения новейшей лабораторной и криминалистической техники позволило установить наличие на одном из них следы биологического происхождения. В результате был вычислен ДНК-профиль мужчины, а в дальнейшем установлено, что обнаруженный след принадлежит Чуплинскому. Дальнейшие экспертные исследования показали, что следы биологического происхождения Чуплинского есть еще на ряде предметов, изъятых на местах происшествий.

Видео Следственного комитета России

"В ходе предварительного следствия Чуплинский дал признательные показания о совершении им убийств указанных женщин, а также сообщил еще о двух аналогичных преступлениях, которые ранее не были известны правоохранительным органам. Показания Чуплинского были тщательным образом исследованы следственным и оперативным путем и нашли свое полное подтверждение при расследовании уголовного дела в части соответствия обстоятельствам, установленным в ходе производства допросов многочисленных свидетелей, выводам судебных экспертиз, а также в ходе иных следственных и оперативных мероприятий. Данное обстоятельство позволило предъявить фигуранту окончательное обвинение и направить уголовное дело в суд", - сообщили в СКР.

Присяжные заседатели единодушно признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговором Новосибирского областного суда Чуплинскому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии особого режима.

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06.03.2018 08:03 Мск | Новосибирск | информационная служба Накануне.RU
10:03 Екб


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Новосибирский маньяк получил пожизненное за убийство 19 проституток
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