Новосибирский маньяк получил пожизненное за убийство 19 проституток

Коллегия присяжных заседателей вынесла приговор 52-летнему жителю Новосибирска Евгению Чуплинскому. Его признали виновным в совершении 19 убийств женщин, а также в совершении одного эпизода кражи.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, с 1998 по 2005 годы на территории Новосибирска и Новосибирской области в районе обочин автодорог и стихийных свалок были найдены фрагменты тел женщин. Правоохранительными органами возбуждались уголовные дела, был проведен анализ характерных особенностей совершения данных преступлений, что позволило органам следствия прийти к выводу об их совершении одним и тем же лицом. Еще одним фактором, обуславливающим выводы о серийности, была схожесть жертв, личность которых была установлена, по возрасту, типажу, внешним характеристикам и роду занятий – все они занимались оказанием услуг интимного характера.

Поэтапное экспертное исследование предметов, обнаруженных на местах преступлений, с учетом применения новейшей лабораторной и криминалистической техники позволило установить наличие на одном из них следы биологического происхождения. В результате был вычислен ДНК-профиль мужчины, а в дальнейшем установлено, что обнаруженный след принадлежит Чуплинскому. Дальнейшие экспертные исследования показали, что следы биологического происхождения Чуплинского есть еще на ряде предметов, изъятых на местах происшествий.

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"В ходе предварительного следствия Чуплинский дал признательные показания о совершении им убийств указанных женщин, а также сообщил еще о двух аналогичных преступлениях, которые ранее не были известны правоохранительным органам. Показания Чуплинского были тщательным образом исследованы следственным и оперативным путем и нашли свое полное подтверждение при расследовании уголовного дела в части соответствия обстоятельствам, установленным в ходе производства допросов многочисленных свидетелей, выводам судебных экспертиз, а также в ходе иных следственных и оперативных мероприятий. Данное обстоятельство позволило предъявить фигуранту окончательное обвинение и направить уголовное дело в суд", - сообщили в СКР.

Присяжные заседатели единодушно признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговором Новосибирского областного суда Чуплинскому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии особого режима.