Евгения Медведева: Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала слухи об уходе от тренера и намерении выступать за другую страну.

"Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!", - говорится в заявлении Медведевой, размещенном на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В федерации также добавили, что возмущены сообщениями СМИ об уходе Медведевой, они дестабилизируют обстановку в российской сборной.

"Федерация фигурного катания на коньках России крайне возмущена попыткой отдельных представителей СМИ использовать и распространять "фейковую" информацию, тем самым дестабилизируя обстановку в сборной команде России по фигурному катанию в преддверии чемпионата мира в Милане", - говорится в заявлении.

Федерация оставляет за собой право принять необходимые меры для защиты чести спортсменов и тренеров.

Напомним, ранее информацию об уходе Медведевой от Этери Тутберидзе опубликовал портал SNC. По данным издания, у россиянки возник конфликт с тренером. Кроме того, по данным портала, Медведева всерьез задумалась о том, чтобы начать "выступать за другую страну".