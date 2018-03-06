На Южном Урале легковушка влетела под грузовик

В Миассе легковушка влетела под большегруз и водитель оказался заблокирован деформированным кузовом своей машины. Потребовалась помощь спасателей, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы области.

Авария произошла 5 марта в Миассе на Тургоякском шоссе. Легковой автомобиль "Саманд" столкнулся на дороге с разворачивающимся большегрузом, водитель легковушки оказался зажат собственным автомобилем.

"Прибыв на место ДТП, сотрудники спасотряда аккуратно деблокировали водителя при помощи гидроинструмента. К счастью, пострадавший отделался только переломом пальцев на руке (с его слов). Мужчину положили на носилки и передали медикам. Как передают спасатели, 21-летний водитель, видимо, родился не в рубашке, а сразу в бронежилете. Деформированный кузов машины прижал его ровно настолько, что мужчина буквально не мог пошевелить головой", - рассказали в пресс-центре.