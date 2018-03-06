СМИ сообщили о планах Трампа "наказать" Асада

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения нового удара по правительственной армии Сирии из-за сообщений о применении Башаром Асадом химического оружия в Восточной Гуте.

Как сообщает газета Washington Post, этот вопрос обсуждался на встрече главы Белого дома с министром обороны Джимом Мэттисом, а также советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером.

Как пишет газета, Трамп запросил варианты действий "по наказанию правительства Асада". При этом глава государства пока "не определился насчет конкретных военных действий". Отмечается, что участники встречи решили продолжить следить за ситуацией.

По словам собеседника газеты, Мэттис высказался против удара по армии Асада, тогда как Макмастер был за него. При этом официально в Пентагоне утверждают, что Мэттис вовсе не присутствовал на обсуждении, передает РБК.

Сообщения о применении химического оружия в Восточной Гуте появились 25 февраля. Работающие в контролируемых мятежниками районах врачи утверждали, что у целого ряда пациентов были симптомы отравления хлором, а один ребенок в результате скончался.

Центр по примирению сообщал, что применение химического оружия готовили боевики с целью обвинить в этом преступлении правительственную армию.

Ранее сирийский президент Башар Асад заявил, что Запад использует обвинения в адрес Дамаска об использовании химического оружия для того, чтобы оправдать свои нападения на сирийскую армию.