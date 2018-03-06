"В гости пришли двое с гранатой": в жилом доме в Бурятии прогремел взрыв

В одном из жилых домов в Улан-Удэ в результате подрыва гранаты погиб человек. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по республике Бурятия, все произошло 6 марта около 4 часов утра в квартире одного из малоэтажных домов по улице Чертенкова. На месте было обнаружено тело 38-летнего мужчины с осколочными ранениями туловища. Также от взрыва пострадал еще один 43-летний мужчина, которого отвезли в больницу.

"В квартире, где произошел взрыв, проживала женщина с тремя малолетними детьми. В ночь на 6 марта она распивала спиртные напитки с подругой. Под утро к ней в гости к застолью пришли два знакомых местных жителя. Женщина вышла к ним в прихожую и увидела в руках у одного из приятелей гранату. Она успела отойти в зал, и в этот момент раздался взрыв. Один из мужчин от осколочных ранений скончался на месте происшествия, другой с многочисленными повреждениями доставлен в лечебное учреждение. Кроме мужчин никто в квартире не пострадал. В ходе осмотра на месте происшествия следователями обнаружены осколки ручной противопехотной гранаты Ф-1", - сообщили в СКР.

Возбуждено уголовное дело по пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). Сейчас в домах у мужчин проводятся обыски с целью обнаружения иных взрывчатых веществ и оружия. Также следствием проверяются все версии подрыва гранаты.