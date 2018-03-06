Американский сенатор сообщил, когда с России снимут санкции

Американские власти "скорее всего" снимут санкции с России, если Москва прекратит деятельность в ряде отраслей, противоречащую интересам США.

Об этом заявил сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан. По его словам, вопрос снятия санкций полностью зависит от российского правительства. "Если оно прекратит активность в некоторых отраслях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать", — сказал сенатор.

Как отметил Салливан, США должны "поставлять больше энергоносителей, потому что это помогает ослабить деятельность России, которая вступает в противоречие интересам США", сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в министерстве финансов США пообещали, что о новых санкциях против России будет объявлено в течение 30 дней.