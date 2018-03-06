Эксперты оценили интенсивность президентской кампании в регионах

Фонд "Петербургская политика" опубликовал доклад с анализом "интенсивности кампании" в регионах.

Эксперты указывают, что "федеральная кампания шла преимущественно с федеральной (а нередко международной) проблематикой", а в субъектах РФ шли по пути "популяризации позитивных новостей регионального уровня как реализации соответствующих поручений Путина". Например, в Брянской области выплаты 15 млн руб. образовательным и здравоохранительным учреждениям упоминались как "новогодний подарок Путина жителям", а в Калининградской области открытие детского технопарка, двух школ и селекционно-генетического центра связали с "реализацией инициатив президента".

Мероприятия, прошедшие под эгидой предвыборного штаба Владимира Путина, "носили не содержательный, а лишь организационный характер", отмечается в докладе. При этом глава фонда Михаил Виноградов сказал, что приезд Владимира Путина существенно влияет на активность кампании в регионах. "Приезд президента — это и обещания региону улучшить его состояние, и часто приуроченное открытие какого-нибудь предприятия",— сказал Виноградов. В регионах, куда визит Владимира Путина не состоялся (например, в Хабаровск), интенсивность заметно ослабилась, отмечает эксперт.

Еще одной задачей региональных властей стала демонстрация "полноценной линейки кандидатов в президенты". Проблемой при выполнении этого пункта стала слабая подготовка оппонентов Владимира Путина к региональным поездкам. "Вместо выдвижения ярких инициатив кандидаты нередко ограничивались просьбой к избирателям самим рассказать о волнующих их проблемах",— говорится в докладе.

В большинстве регионов эксперты отметили "среднюю" или "умеренную" интенсивность президентской кампании. Высокая вовлеченность регионов в выборную повестку наблюдается у Москвы, Ростовской области, Санкт-Петербурга, Саратовской и Свердловской областей (13 баллов из 20). Низкая активность зафиксирована в Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Тыве, Хакасии и Чукотском АО. Михаил Виноградов сказал, что это связано с политическими традициями республик. "Выборы во многих регионах, например на Кавказе, проходят как символический ритуал коронации федеральной власти, и местная власть не утруждается созданием никакой интриги и драматургии",— рассказал Виноградов. Он добавил, что лидеры оппозиции также не спешат посетить подобные регионы, а "единичные визиты (например, поездка кандидата в президенты Ксении Собчак в Чечню) не меняют сложившуюся систему".

Перед выборами ни один регион значительно не ослабил свою устойчивость. Среди регионов с "максимальной устойчивостью", по версии фонда, лидируют Ямало-Ненецкий и Чукотский АО, Томская, Калужская, Ленинградская и Белгородская области. Самыми неустойчивыми регионами названы Дагестан, Ингушетия, Краснодарский и Забайкальский края, пишет газета "Коммерсант".