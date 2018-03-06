В Антарктиде нашли неопознанный космический корабль

Пользователи интернета обнаружили на картах Google Earth обломки странного объекта, который многие приняли за космический корабль.

"Летающая тарелка" рухнула на антарктическом острове Южная Георгия, где проживают 20 человек, сообщает Sun. Уфологи, а также исследователи паранормальных явлений считают, что столь крупный след на снеге мог оставить только корабль пришельцев.

Тем временем фотограф с ником Rain606, который, по его словам, посещал остров в составе Королевского военно-морского флота Великобритании, утверждает, что разлетевшиеся по интернету кадры представляют собой зафиксированные последствия сошедшего ледника.

"Представители исследовательской станции попросили нас сделать с воздуха фотографии всего острова, чтобы задокументировать популяцию и места обитания оленей. Я с полной уверенностью утверждаю, что объект на снимке — лишь результат сошедшего ледника. Прошу прощения", — отметил Rain606.

Остров Южная Георгия входит в состав Великобритании, сообщают "Вести.ru".