Американская авиакомпания Delta прекратила полеты в Москву

Американская авиакомпания Delta отказалась от полетов в Москву.

Перевозчик принял решение не осуществлять рейсы в российский мегаполис. В 2017 году Delta отправляла самолеты в Россию лишь летом, но теперь решила отказаться и от этого варианта. Такое решение было принято после анализа маршрутной сети. Как отметили в авиакомпании, летать в США россияне смогут в рамках код-шеринговых соглашений с Air France и KLM. Также в американской компании рассматривают новые возможности для сотрудничества с "Аэрофлотом", с которым Delta входит в альянс SkyTeam.

Между тем, "Аэрофлот" увеличивает число рейсов в США. С начала летнего сезона авиакомпания запустит третий рейс в Нью-Йорк. Увеличится и частота полетов в Майами.

В "Аэрофлоте" говорят, что уход Delta не скажется на тарифах российского перевозчика, сообщает РБК.