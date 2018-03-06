Хакеры взломали сайт Собчак, поместив рекламу минеральной воды

Хакеры на несколько часов получили доступ к предвыборному сайту кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.

Злоумышленники могли редактировать и публиковать новости, а также распространять информацию, не соответствующую действительности. В течение нескольких часов при открытии сайта появлялось изображение с Владимиром Жириновским и рекламой несуществующей минеральной воды "Жирик", сообщает "Интерфакс".

В настоящее время работа ресурса восстановлена.

Напомним, ранее кандидат в президенты, журналист Ксения Собчак рассказала о нападении. По ее словам, неизвестный толкнул ее и, сбив с ног, облил чем-то с криком "это за Жириновского".

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время предвыборных теледебатов нецензурно обругал Ксению Собчак, после чего она облила его водой.