"Вертолеты России" доработали Ми-28 после проблем в Сирии

Специалисты холдинга "Вертолеты России" доработали вспомогательную силовую установку, систему ночного видения и бортовой комплекс электроники вертолета Ми-28Н, который в конце 2017 года критиковал бывший главком ВКС, сенатор Виктор Бондарев.

"В кратчайшие сроки мы провели доработку действующего парка Ми-28Н, и за последние полтора года у нас никаких замечаний к работе этого вертолета нет", - сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский. По его словам, летчики должны быть специально обучены использованию установленного на "Ночном охотнике" оборудования.

Напомним, в апреле 2016 года в Сирии разбился Ми-28Н. Оба пилота погибли.