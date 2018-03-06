Медведев: Программа субсидирования внутренних авиаперевозок может быть расширена

Программа субсидирования внутренних авиаперевозок должна быть продолжена, возможно, также она будет расширена.

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Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "У нас, по понятным причинам, необходимость в субсидировании подобных перелетов будет оставаться еще очень долгое время, поскольку масштабы страны таковы, что перелеты на такие расстояния в любом случае стоят дороже, нежели перелеты в границах европейских государств или иных государств, соответственно, это не всегда под силу нашим гражданам", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что программа субсидирования должна быть продолжена, и "вполне вероятно, и расширена для того, чтобы большее количество граждан нашей страны могли воспользоваться льготными тарифами в определенный временной период".

Вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что по мере расширения бюджетных возможностей программа субсидирования также будет расширяться с учетом вовлечения в нее новых маршрутов. Вице-премьер отметил, что в текущем году пассажиров будет перевезено больше, чем в прошлые годы, сообщает "Интерфакс".