Рыбка рассказала о тайных записях разговоров Дерипаски про американские выборы

Журналисты The New York Times и CNN посетили в тайской тюрьме Анастасию Вашукевич, которая более известна как Настя Рыбка.

Девушка обратилась с просьбой о предоставлении политического убежища в США. По словам Вашукевич, она записывала разговоры между российским олигархом Олегом Дерипаской и его соратниками. Как утверждает Рыбка, она располагает 16-18 часами аудиозаписей, в которых речь идет и о выборах президента США в 2016 году.

"Они обсуждали выборы. У Дерипаски был план по выборам", — сказала Вашукевич. По ее словам, некоторые из этих разговоров были с тремя людьми, которые говорили на английском и, по ее мнению, являются американцами. При этом Рыбка отметила, что не может рассказать всего. Вашукевич заметила, что речь идет не только о ней, но и о многих людях в других странах, сообщает Газета.ru.

Как сообщалось ранее, американское посольство в Минске не сможет удовлетворить просьбу Анастасии Вашукевич о предоставлении убежища в США.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Анастасия Вашукевич является гражданкой Белоруссии и будет депортирована именно в эту страну, а не в РФ.