По стопам Литвиненко. Бывший агент ГРУ отравлен в Британии неизвестным ядом

Проживающий в Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за государственную измену, был отравлен неизвестным ядом.

4 марта полицейские объявили, что в одном из торговых центров города Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали мужчина и женщина. В правоохранительные органы обратился неизвестный и сообщил, что мужчина в возрасте около 60 лет и женщина в возрасте порядка 30 лет лежали без сознания на лавочке в торговом центре The Maltings.

По сообщению одного из очевидцев, женщина "прислонилась к мужчине, и казалось, что она, возможно, потеряла сознание. Мужчина, в свою очередь "делал какие-то странные движения руками, смотря при этом вверх". Другой очевидец отметил, что мужчина и женщина выглядели так, будто они приняли "что-то очень сильное".

Торговый центр и прилежащие к нему районы были оцеплены, после чего началась дезинфекция; на время закрылось приемное отделение в больнице, куда забрали пострадавших. Власти Солсбери объявили чрезвычайное положение.

Состояние здоровья мужчины в данный момент оценивается как критическое, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в 2006 году Московский окружной военный суд признал бывшего полковника российских спецслужб Сергея Скрипаля виновным в государственной измене в форме шпионажа и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Тем временем, инцидент в Солсбери уже сравнивают с другим скандальным происшествием. В ноябре 2006 года в Лондоне был смертельно отравлен Александр Литвиненко, который работал в 1988 — 1999 годах сначала в КГБ, а затем в ФСБ России. В 1998 году на пресс-конференции вместе с группой других сотрудников ФСБ публично заявил, что начальство приказало им убить олигарха Бориса Березовского. В 2000 году после возбуждения в отношении него ряда уголовных дел бежал с семьей в Великобританию, где власти предоставили ему политическое убежище.