Украина до июля подаст заявку на членство в НАТО

Украина должна подать заявку на вступление в военный блок НАТО уже в 2018 году. Страна выполнила 80% мероприятий по программе сотрудничества с НАТО, заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала "Эспресо".

По ее словам, остальные 20% задач можно выполнить в течение 2018 года, но до саммита НАТО, который должен состоятся в июле в Брюсселе, Украина подаст заявку.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, президент Украины Петр Порошенко намерен закрепить в конституции курс на вступление в НАТО и ЕС. В Кремле заявляли, что будут принимать ответные меры в случае приближения НАТО к границам России.