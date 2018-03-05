В Гурзуфе произошёл обвал скальных пород

В Гурфузе в районе контрольно-пропускного пункта ФГБОУ "МДЦ Артек" произошёл обвал скальных пород. Об этом Накануне.RU сообщили в Отделе информационного обеспечения Администрации города Ялта.

По словам руководителя местного территориального органа Игоря Геца, к месту происшествия выехали оперативная группа ОНД, Управления надзорной деятельности республиканского ГУ МЧС России и специалисты ГУП РК "Крымавтодор".

"Огромную помощь в ликвидации последствий обвала нам оказал МДЦ "Артек", который предоставил своих специалистов и профессиональную технику, — сказал Гец. — Работы по устранению завала заняли всего полтора часа. В общей сложности, было вывезено 30 куб. м. породы".

На данный момент аварийный участок дороги вновь открыт для движения, однако на нём установлены ограничители для безопасности водителей.