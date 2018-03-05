Порошенко призвал армию готовиться к военному "освобождению" Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко призвал ВСУ готовиться к "освобождению оккупированных территорий". Об этом он написал в Facebook.

"ВСУ следует укрепить настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и в состоянии освободить оккупированные территории. Это наше безусловное право!" - заявил он.

Отметим, что, согласно принятому недавно закону, ДНР и ЛНР объявлены "территорией, оккупированной Россией".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил 3 марта, что ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы.